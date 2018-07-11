Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da komşular arasında kamyonetle yol kapatma gerekçesiyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Kamyonetle evlerine eşya taşıyan Mehmet Kayacan (50) ve yeğeni Endercan Sevinç (28), yolu kapattıkları gerekçesiyle komşularıyla tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kamyonetin yolu kapatmasından rahatsız olan henüz kimliği belirlenmeyen kişiler, Kayacan ve Sevinç'i bıçakla yaraladı. Yaralanan Kayacan ve Sevinç'in yakınları da saldırganlara ait olduğu belirtilen 11 AJ 275 plakalı aracın camlarını kırarak zarar verdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!
Trump, NATO ülkelerini hedef aldı
Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı
CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez
Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti
BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!
CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!
Düğününde tokatlar havada uçuştu!
CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler
İşte Arap turistlerin Türkiye'deki gözde mekanı
Yağ bezesi sandı, içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İyi bir cinsellik için köye gidin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum