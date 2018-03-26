Bursa’da yolcu minibüsü otomobile çarptı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yolcu minibüsünün otomobille çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz gün Demirtaş Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Ara sokaktan ana caddeye çıkan araç tekrar karşıdaki ara sokağa girmek istedi. Bu sırada karşıdan hızla gelen bir yolcu minibüsü otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, kaldırıma çıkan minibüs iş yerine girmekten son anda kurtuldu. Kaza sonrası ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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