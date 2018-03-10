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Bursa'da yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 7'si öğrenci 8 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 12:12 | Son Güncelleme

ANKARA'dan okul gezisi ile Bursa'ya gelen öğrenci ve velilerden oluşan grup, yukarı çıkan yürüyen merdiveninin bir anda ters yöne hareket etmesiyle dengelerini kaybederek düştü.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- ANKARA'dan okul gezisi ile Bursa'ya gelen öğrenci ve velilerden oluşan grup, yukarı çıkan yürüyen merdiveninin bir anda ters yöne hareket etmesiyle dengelerini kaybederek düştü. Birbirlerinin üzerine düşen gruptakilerden 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Timurtaşpaşa mevkiinde meydana geldi. Ankara Sincan İMKB Ortaokulu'nun düzenlediği okul gezisiyle Bursa'ya gelen 100'ü öğrenci 120 kişilik grup, Timurtaşpaşa'dan Tophane'deki Tarihi Saltanat Kapı'ya çıkmak için yürüyen merdiveni kullandı. Grubunu bir bölümü çıkış yönünde yürüyen merdiveni kullanırken, merdiven henüz bilinmeyen bir nedenle hızla ters yönde heraket etmeye başladı. Dengesini kaybeden gruptaki öğrenciler birbirlerinin ve düşen velilerin altında kaldı. Olayda öğrencilerden Pınar Dönmez, Zeynep Sude Akbaş, Damla Nur Akkuş, Cengiz Han Perçin, Selen Gündoğdu, Sümeyye Merve Kılıç, Emre Ali Fidan ile bir öğrenci velisi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere götürülürken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. "O ANLAR ÇIĞLIK KIYAMETTİ" Okul gezisinde sorumlu öğretmenlerden Selma Özbek, "Çocukları yürüyen merdiven ile çıkarıyorduk. Merdiven birden geri sarmaya başladı. O anlar çığlık kıyametti. Düşen çocukları ayakları sıkışmasın diye çektik ama veliler düşünce onları kaldıramadık, üst üste önümüze yığıldılar. Bu esnada çocuklar da düştü. Çocuklara bir şey olacak diye çok kaygılandık. Çünkü hepsinin sorumluluğu var üzerimizde" dedi.

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