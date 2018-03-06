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Bursa’da zincirleme kaza: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 19:47 | Son Güncelleme

Bursa’da meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.Bursa-Orhaneli yolunda Doğancı mevkiinde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Bursa’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Bursa’da meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Bursa-Orhaneli yolunda Doğancı mevkiinde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. 16 ZY 1338, 16 BMF 86 ve 34 KM 3332 ile plakaları öğrenilemeyen 3 araç daha kazaya karıştı. Çevreden geçen vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Bursa’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Bursa’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Bursa’da zincirleme kaza: 2 yaralı

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