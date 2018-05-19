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Bursa'daki aile katliamı şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

TABANCASI RUHSATLI ÇIKTI Mudanya'da dün akşam eşi, iki çocuğu ve babasını öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Hamza Sakin'in sorgulaması devam ediyor.

TABANCASI RUHSATLI ÇIKTI
Mudanya'da dün akşam eşi, iki çocuğu ve babasını öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Hamza Sakin'in sorgulaması devam ediyor. Hamza Sakin'in cinayette kullandığı 9 mm çapında Girsan marka tabancasının kendi üzerine olduğu ve ruhsatını geçen yıl aldığı belirtildi.

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