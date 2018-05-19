Bursa'daki aile katliamı şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (2)

TABANCASI RUHSATLI ÇIKTI

Mudanya'da dün akşam eşi, iki çocuğu ve babasını öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Hamza Sakin'in sorgulaması devam ediyor. Hamza Sakin'in cinayette kullandığı 9 mm çapında Girsan marka tabancasının kendi üzerine olduğu ve ruhsatını geçen yıl aldığı belirtildi.

