HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bursa'daki aile katliamı şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 10:56 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya İlçesi Evciler köyünde dün akşam iftar saatinde babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ve Süleyman Sakin'i tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin'in (42) jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Bursa'daki aile katliamı şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum

Mehmet İNAN-Tarık ARSLAN-Halil ÖZÇOBAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mudanya İlçesi Evciler köyünde dün akşam iftar saatinde babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ve Süleyman Sakin'i tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin'in (42) jandarmadaki sorgusu sürüyor. Hamza Sakin'in katliam sırasında kaçmaya çalışan eşi Havva'yı evin önündeki sığındığı sundurmada vurduğu, ardından da bıçağı boynuna saplayıp öldürdüğü belirtildi. Katil zanlısının olayın ardından "Görevimi yaptım, huzuruluyum" dediği öğrenildi.
Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin, lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) ile birlikte, eşi Havva Sakin'in (38) de birkaç gün önce gittiği Evciler köyündeki babaevine gitti. Psikolojik sorunları nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, burada tabancasını çekip, dehşet saçtı. Hamza Sakin, babası Hasan Sakin ile çocukları Rümeysa ve Süleyman'a kurşun yağdırdı. Hamza Sakin, kaçmaya çalışan eşi Havva Sakin'i de sığındığı evin önündeki sundurmada yakalayıp tabancayla vurdu, ardından da bıçağı boğazına sapladı.
İlçe sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Hasan Sakin ile gelini Havva ve torunları Rümeysa ve Süleyman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından 'Görevimi yaptım, huzuruluyum' dediği öne sürülen
Hamza Sakin gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ
Köyde yaşayan Sakin ailesinin yakınları, Hamza Sakin'in psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü ve çalışmadığını söyledi. Sakin'in eşi Havva Sakin'in ise birkaç gün önce, sebze ihtiyaçlarını karşılamak için köye geldiği belirtildi.
KOLU KIRILAN ANNESİ HASTANEDEYMİŞ
Hamza Sakin'in annesinin ise düşüp kolunu kırdığı için Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi. Hamza Sakin'in yakını, "Allah'tan o da evde yoktu. Yoksa 5 cenaze çıkacaktı" dedi. Hamza Sakin'in jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
Sabiha Gökçen’de ney dinletisi düzenlendiSabiha Gökçen’de ney dinletisi düzenlendi
Tarihi binadan kopan parçalar panik yarattıTarihi binadan kopan parçalar panik yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.