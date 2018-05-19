HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

KÖYDE YAS Bursa'nın Mudanya İlçesi Evciler köyünde, Hamza Sakin'in  öldürdüğü babası, eşi ve iki çocuğunun yası tutuluyor.

Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (3)

KÖYDE YAS
Bursa'nın Mudanya İlçesi Evciler köyünde, Hamza Sakin'in öldürdüğü babası, eşi ve iki çocuğunun yası tutuluyor. Olayın şokunu üzerinden atamayan Evciler köyü sakinleri, jandarma tarafından mühürlenen evin önünde oturup gözyaşları döktü. Otopsileri devam eden Hasan Sakin ile torunları Süleyman ve Rümeysa Evciler köyünde, Havva Sakin ise Karacabey ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde toprağa verilecek.
'KAFAMDAKİLERİ ATAMIYORUM'
Hamza Sakin'in uzun süredir psikolojik tedavi gördüğünü belirten adını vermek istemeyen arkadaşı, "Kendisi, çocuklarına aşırı düşkündü. Nasıl böyle bir iş yaptı anlamış değiliz. Ayrıca, parasal sorunları da yoktu. Geçenlerde zeytinlik araziyi 165 bin liraya sattılar. Hamza sohbet ettiğimizde babasını ve ailesini suçluyor, nedenini söylemediği, 'kafamdakileri atamıyorum' diyordu. Bir defasında 'onları öldüreceğim' de dedi fakat biz ciddiye almadık. Ama korkulan oldu ve cinayetlerin ardından ev mühürlendi. Daha doğrusu bir yuva mühürlendi. Yazık günah" diye konuştu

FOTOĞRAFLI

Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (3)Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (3)Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (3)Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (3)

PARTNERİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttıİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttı
Güngören'de yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölüGüngören'de yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Tarihi çarşıdaki kullanılmayan 5 dükkan çöktüTarihi çarşıdaki kullanılmayan 5 dükkan çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.