Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (3)

KÖYDE YAS
Bursa'nın Mudanya İlçesi Evciler köyünde, Hamza Sakin'in öldürdüğü babası, eşi ve iki çocuğunun yası tutuluyor. Olayın şokunu üzerinden atamayan Evciler köyü sakinleri, jandarma tarafından mühürlenen evin önünde oturup gözyaşları döktü. Otopsileri devam eden Hasan Sakin ile torunları Süleyman ve Rümeysa Evciler köyünde, Havva Sakin ise Karacabey ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde toprağa verilecek.
'KAFAMDAKİLERİ ATAMIYORUM'
Hamza Sakin'in uzun süredir psikolojik tedavi gördüğünü belirten adını vermek istemeyen arkadaşı, "Kendisi, çocuklarına aşırı düşkündü. Nasıl böyle bir iş yaptı anlamış değiliz. Ayrıca, parasal sorunları da yoktu. Geçenlerde zeytinlik araziyi 165 bin liraya sattılar. Hamza sohbet ettiğimizde babasını ve ailesini suçluyor, nedenini söylemediği, 'kafamdakileri atamıyorum' diyordu. Bir defasında 'onları öldüreceğim' de dedi fakat biz ciddiye almadık. Ama korkulan oldu ve cinayetlerin ardından ev mühürlendi. Daha doğrusu bir yuva mühürlendi. Yazık günah" diye konuştu
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