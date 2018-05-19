Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (4)

'NAMUS MESELESİ'
Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün akşam eşi Havva, çocukları Süleyman ve Rümeysa ile babası Hasan Sakin'i öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Hamza Sakin'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Sakin, saat 15.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.
Jandarma ekibinin arasında adliyeye götürülen Hamza Sakin, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorularına "Namus meselesi" diye cevap verdi.
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