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Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

'NAMUS MESELESİ' Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün akşam eşi Havva, çocukları Süleyman ve Rümeysa ile babası Hasan Sakin'i öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Hamza Sakin'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

'NAMUS MESELESİ' Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün akşam eşi Havva, çocukları Süleyman ve Rümeysa ile babası Hasan Sakin'i öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Hamza Sakin'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Sakin, saat 15.30 sıralarında adliyeye sevk edildi. Jandarma ekibinin arasında adliyeye götürülen Hamza Sakin, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorularına "Namus meselesi" diye cevap verdi.

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Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (4)Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (4)
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