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Bursa'daki cinayetin zanlısı baba ve oğlu, İstanbul'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 17:17 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen ay 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan Mehmet Ö.

Bursa'daki cinayetin zanlısı baba ve oğlu, İstanbul'da yakalandı

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen ay 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan Mehmet Ö. ve oğlu Ferit Ö., İstanbul’da yakalandı.
İlçenin kırsal Yalıntaş Mahallesi yolu üzerindeki restoranda geçen 27 Haziran'da gerçekleşen silahlı saldırıda 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Salih O. (37), doktorların müdühalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saldırıyı gerçekleştirerek kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Araştırma sonunda kimlikleri belirlenen Mehmet Ö. ve oğlu Ferit Ö.'nün İstanbul'da oldukları bilgisine ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yürütülen çalışma sonunda şüpheliler Mehmet Ö. ve oğlu Ferit Ö. yakalandı. İlçeye getirilen baba ve oğlu, polisteki sorguları ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa'daki cinayetin zanlısı baba ve oğlu, İstanbul'da yakalandıBursa'daki cinayetin zanlısı baba ve oğlu, İstanbul'da yakalandı

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