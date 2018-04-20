Bursa’daki

Bursa’da 11 eve giren ‘köstebek’ lakaplı hırsız kıskıvrak yakalandı. Hırsızın tırmanarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde 11 eve girerek hırsızlık yapan ‘köstebek’ lakaplı Mehmet Ç. polisin düzenlediği operasyonla kaldığı evde yakalandı. Başka bir şahsın yardımı ile balkonlara su borusundan tırmanarak çıkan Mehmet Ç.’nin girdiği evlerden çok miktarda altın ve para çaldığı tespit edildi. Şahsın bir eve su borusundan tırmanarak girmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalanan ve sorgulanan Mehmet Ç. adliyeye sevk edildi.