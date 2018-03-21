Bursagaz’dan patlama açıklaması

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasıyla alakalı Bursagaz’dan açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Bahar Mahallesi’ndeki elîm patlamada bir can kaybı yaşanmış olmasından dolayı üzüntümüz büyük. Bursagaz olarak, merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan iki vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bursagaz Acil ekiplerimiz, itfaiye, AFAD ve polis ekipleriyle işbirliği içerisinde süratle bölgeye intikal etmiş ve gerekli tüm tedbirleri almıştır. Yapılan kontrollerde, meydana gelen patlamanın sokakta bulunan Bursagaz’a ait doğal gaz dağıtım şebekesinden kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. İlgili binaya gaz arzını sağlayan servis hattı ve kutusunda da herhangi bir kaçak veya arıza olmadığı belirlenmiştir. Meydana gelen olayın, ilk incelemelere göre, daire içi doğal gaz tesisatı ve/veya yakıcı cihaz kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Olayla ilgili detaylı değerlendirmeler yetkili kurumlar tarafından yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız”.