Bursalı AK Parti milletvekilinin babası hayatını kaybetti

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un 80 yaşındaki babası Hüseyin Karaburun Regaip gecesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "Mübarek Regaip Gecesi babam Hüseyin Karaburun’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Sevenlerinden, dostlarımızdan dua istiyoruz. Yarın babam Hüseyin Karaburun, cuma namazına müteakiben Yıldırım Emirsultan Camii’nde cenaze namazı kılınacak ardından Emirsultan Mezarlığına defnedilecektir" dedi.
1 buçuk yıldır tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden AK Parti Milletvekili Bennur Karaburun’un babasının cenazesi Emir Sultan Cami’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığına defnedilecek.
Irak'tan tepki çeken açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz!
Nevşehir'de askeri uçak düştü!
Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum