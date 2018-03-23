Bursalı AK Parti milletvekilinin babası hayatını kaybetti

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un 80 yaşındaki babası Hüseyin Karaburun Regaip gecesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "Mübarek Regaip Gecesi babam Hüseyin Karaburun’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Sevenlerinden, dostlarımızdan dua istiyoruz. Yarın babam Hüseyin Karaburun, cuma namazına müteakiben Yıldırım Emirsultan Camii’nde cenaze namazı kılınacak ardından Emirsultan Mezarlığına defnedilecektir" dedi.

1 buçuk yıldır tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden AK Parti Milletvekili Bennur Karaburun’un babasının cenazesi Emir Sultan Cami’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığına defnedilecek.