Bursalı şairin şiiriyle Gürcistan'dan dünyaya barış mesajı

BURSA, (DHA)- GÜRCİSTAN Acara Özerk Cumhuriyeti Meclisi, Bursa'da yaşayan şair Dr. Hüsamettin Olgun'un, şimdiye kadar 20 dile çevrisi yapılan 'Aynıyız' adlı şiiri ile dünyaya barış mesajı verdi.

Acara Özerk Cumhuriyeti'ne davet edilen şair Dr. Hüsamettin Olgun, geçen Cumartesi günü, 50 üyesi bulunan meclisi ziyaret etti. Mecliste, Olgun'un 'Aynıyız' adlı şiiriyle dünyaya barış mesajı verildi. Şiirin Gürcüceye çevirisinin Gürcistan'ın önemli yönetmen ve aktörlerinden, Devlet Sanatçısı Zurab Tsintskiladze tarafından yapıldığı, tiyatro sanatçısı Sese Mıqava tarafından da yorumlandığı belirtildi. Şimdiye kadar 20 dile çevirisi yapılan şiirin Türkçe ve Gürcüce çevirisinin yer aldığı pirinç plaketi, Meclis Başkan Yardımcısı Merab Karanatze, Meclis Kabul ve Sergi Salonu'nda sergilemek üzere kabul etti. Burada konuşan Karantze, "Gürcistan'da birbirimizle vedalaşırken 'Barışla git' ve 'Allah sana da barış versin' diyerek, uğurlarız. Barış bizim temel yaşam felsefemizdir. Dünyada artık anlamsız savaşlar bitsin. İnsanlar sebepsiz ölmesin. Dünya çocukları savaş mağduru olması" dedi.

Törende konuşan şair Hüsamettin Olgun ise "Ülkemi bir başka ülkede temsil etmek çok güzel bir olay. Mutluyum, gururluyum" ifadelerini kullandı.

AYNIYIZ

Varsın ayrı olsun

dinlediğimiz şarkılar

Hoşlandığımız renkler ayrı olsun

ne çıkar.

Sazımız bir

sözümüz bir

özümüz bir

dudaklarımızda aynı türkü

insanız biz, umut yüklü, aşk yüklü.