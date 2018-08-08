HABER

Bursalı şairin şiiriyle Gürcistan'dan dünyaya barış mesajı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 14:17 | Son Güncelleme

GÜRCİSTAN Acara Özerk Cumhuriyeti Meclisi, Bursa'da yaşayan şair Dr.

Bursalı şairin şiiriyle Gürcistan'dan dünyaya barış mesajı

BURSA, (DHA)- GÜRCİSTAN Acara Özerk Cumhuriyeti Meclisi, Bursa'da yaşayan şair Dr. Hüsamettin Olgun'un, şimdiye kadar 20 dile çevrisi yapılan 'Aynıyız' adlı şiiri ile dünyaya barış mesajı verdi.
Acara Özerk Cumhuriyeti'ne davet edilen şair Dr. Hüsamettin Olgun, geçen Cumartesi günü, 50 üyesi bulunan meclisi ziyaret etti. Mecliste, Olgun'un 'Aynıyız' adlı şiiriyle dünyaya barış mesajı verildi. Şiirin Gürcüceye çevirisinin Gürcistan'ın önemli yönetmen ve aktörlerinden, Devlet Sanatçısı Zurab Tsintskiladze tarafından yapıldığı, tiyatro sanatçısı Sese Mıqava tarafından da yorumlandığı belirtildi. Şimdiye kadar 20 dile çevirisi yapılan şiirin Türkçe ve Gürcüce çevirisinin yer aldığı pirinç plaketi, Meclis Başkan Yardımcısı Merab Karanatze, Meclis Kabul ve Sergi Salonu'nda sergilemek üzere kabul etti. Burada konuşan Karantze, "Gürcistan'da birbirimizle vedalaşırken 'Barışla git' ve 'Allah sana da barış versin' diyerek, uğurlarız. Barış bizim temel yaşam felsefemizdir. Dünyada artık anlamsız savaşlar bitsin. İnsanlar sebepsiz ölmesin. Dünya çocukları savaş mağduru olması" dedi.
Törende konuşan şair Hüsamettin Olgun ise "Ülkemi bir başka ülkede temsil etmek çok güzel bir olay. Mutluyum, gururluyum" ifadelerini kullandı.
AYNIYIZ
Varsın ayrı olsun
dinlediğimiz şarkılar
Hoşlandığımız renkler ayrı olsun
ne çıkar.
Sazımız bir
sözümüz bir
özümüz bir
dudaklarımızda aynı türkü
insanız biz, umut yüklü, aşk yüklü.

Anlarız çoban kavalının dilinden,
Biliriz sevda türkülerinin havasını
Analarımızın ölen kardeşlerimize
Ağıt yakarak tuttuğu yasını.

Biriz, birlik için çarpar
sevgi dolu yüreklerimiz.
Çocuklar kadar temiz
içimiz!..
Küçük şeylerle bizim olur dünyalar,
büyük şeyleri
dünyayla paylaşmak isteriz.
Ağlayanla ağlayıp gülenle güleriz,
dostluk dolu yüreğimizle
biriz biz, biriz.

Varsın ayrı olsun
dinlediğimiz şarkılar
Hoşlandığımız renkler ayrı olsun
ne çıkar.
Sazımız bir
sözümüz bir
özümüz bir
dudaklarımızda aynı türkü
insanız biz, umut yüklü, aşk yüklü.

FOTOĞRAFLI

Bursalı şairin şiiriyle Gürcistan'dan dünyaya barış mesajıBursalı şairin şiiriyle Gürcistan'dan dünyaya barış mesajıBursalı şairin şiiriyle Gürcistan'dan dünyaya barış mesajı

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
Çanakkale'de 64 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 64 kaçak göçmen yakalandı
12 yaşındaki Hasan, 4'üncü kattan düşüp öldü12 yaşındaki Hasan, 4'üncü kattan düşüp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

İlginizi Çekebilir

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.