Bursaspor taraftarından yönetime protesto

9 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor taraftarları Galatasaray maçı sonrası Özlüce’de bulunan Bursaspor kulübü tesisleri önünde toplanarak yönetime istifa çağrısında bulundu.
Yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu Bursaspor’un Galatasaray karşısında 5-0 mağlup olmasının ardından Bursaspor kulübü tesisleri önünde toplandı. Yönetime ve futbolculara protestoda bulunan taraftarlar zaman zaman polis ekiplerine saldırdı. Bursaspor Özlüce Tesisleri önüne çok sayıda Çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
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