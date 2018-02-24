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Bursaspor taraftarından yönetime protesto

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

9 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor taraftarları Galatasaray maçı sonrası Özlüce’de bulunan Bursaspor kulübü tesisleri önünde toplanarak yönetime istifa çağrısında bulundu.Yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu Bursaspor’un Galatasaray karşısında 5-0 mağlup olmasının ardından Bursaspor kulübü tesisleri önünde toplandı.

Bursaspor taraftarından yönetime protesto

9 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor taraftarları Galatasaray maçı sonrası Özlüce’de bulunan Bursaspor kulübü tesisleri önünde toplanarak yönetime istifa çağrısında bulundu.
Yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu Bursaspor’un Galatasaray karşısında 5-0 mağlup olmasının ardından Bursaspor kulübü tesisleri önünde toplandı. Yönetime ve futbolculara protestoda bulunan taraftarlar zaman zaman polis ekiplerine saldırdı. Bursaspor Özlüce Tesisleri önüne çok sayıda Çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Bursaspor taraftarından yönetime protesto

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