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Bursaspor tesislerinde drift şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

Bursaspor Özlüce Tesisleri’nde gece geç saatlerde bir futbolcu, tesislerin içinde drift yaptı.Bu olay üst üste birkaç gece tekrarlanınca çevre sakinleri önce durumu görüntüledi, ardından da polise şikayet etti.

Bursaspor tesislerinde drift şoku

Bursaspor Özlüce Tesisleri’nde gece geç saatlerde bir futbolcu, tesislerin içinde drift yaptı.
Bu olay üst üste birkaç gece tekrarlanınca çevre sakinleri önce durumu görüntüledi, ardından da polise şikayet etti. Tesislere gelen polis ekipleri durumu kulüp idarecilerine bildirdi. Olayı gerçekleştiren futbolcu kulüp yetkilileri tarafından uyarıldı. Yapılan uyarıların ardından futbolcu aynı olayı bir daha tekrarlamadı.

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