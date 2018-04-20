Bursa’ya 100 milyon liralık Elektronik Trafik Denetleme Sistemi

Bursa trafiğinin akılcı sistemle takibi için kurulması planlanan Elektronik Trafik Denetleme Sistemi’nin Burulaş tarafından özel bir şirket eliyle yapılması için meclisten yetki çıktı.

Büyükşehir Belediyesi’nin dünkü meclis toplantısında yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak sistemin kurulması için Burulaş’a yetki verildi. Burulaş ise özel şirketlerle görüşerek sistemin Belediye ve Burulaş’ın kasasından hiç para çıkmadan kurulmasını sağlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Biz hiç para harcamayacağız. Bu özel şirketler cezai uygulamalarından alınan payla finansmanı sağlıyorlar. Bize bir çok yerden teklif var. Türkiye çapında iş yapan firmalar var. Yetkiyi Burulaş’a devrediyoruz. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Kesin karar verilmiş bir şey yok. 100 milyon lira civarında maliyeti var. Belediyemizin kaynaklarını kullanmadan şirket eliyle bu çalışma yapılacak. Bize teklif getiren şirketler arasında şu anda TMSF kontrolünde olan şirketler de var" diye konuştu.

Öte yandan meclis toplantısında şehitlerin adının yaşatılması için cadde ve kavşaklara verilmesi de gündeme geldi. En mantıklı teklif Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den geldi. İki başkan da şehitlerin parklarda anıtla isminin yaşatılmasını teklif etti. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Her ilçede önemli parklardan birisine şehitler için abide anıt yapalım. Buraya şehitlerimizin isimlerini yazalım. Buraya gelenler de isimlerini görüp dua etsin. Şehitlerimizin isimleri orada yazılı kalsın ve ölümsüzleşsin" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonlarının üyeleri seçildi. Encümen üyeliklerine Abdullah Karadağ, Ercan Barutçuoğlu, Berat Ertopuz, Yaşar Keskin, Adnan Uludaş seçildi.

Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri Şükrü Köse, Kadir Kahraman, Hasan Budak, Ahmet Yıldız, Murat Avınç, Akın Poroy, Emrah Keskinden, İmar Bayındırlık Komisyonu üyeleri Önder Tanır, Turgay Yel, Zehra Sönmez, İsmail Hakkı Kavurmacı, Abdurrahman Mansur, Turgay Erdem, Mahmut Gök Çevre Sağlık Komisyonu üyeleri Mihrimah Kocabıyık, Osman Şahin, İlhan Kılıç, Sevil Göksel Şen, Mustafa Özdemir Pelin Sevgi, Ayhan Önal; Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri Ekrem Çuhadar, Nedim Bayram, İsmail Ülker, Ramazan Aslan, Hasan Sabri Kapoğlu, Dündar Koyutürk , İhsan Bilgili, Ulaşım Komisyonu üyeleri Atilla Ödünç, Hasan Budak, Asuman Akçay Sakallı, Aydın Çıkıkcı, Emin Kantur, Lütfü Gülenç, Ayhan Önal, Hukuk Komisyonu Üyeleri Fatih Çelen, Bayram Şahin, Turgay Peker, Sermet Yenidünya, Yasin Şener, Nilgün Berk, Emrah Kesinden, Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu üyeleri Nedim Bayram, Hasan Hüseyin Temel, Bekir Aydın, Ramazan Aslan, Kadir Kahraman, Dündar Koyutürk, Sabri Zümre, Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyeleri Gülşen Uslu, Abdülkadir Karlık, Fatih Pulat, Can Kokudal, Nihal Gökten, Recep Çohan, Nuri Gürhan Acar’dan oluştu.