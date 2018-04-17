Bursa’ya 2 yeni ağır ceza mahkemesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bursa dahil 11 ilde yeni 13 terör mahkemesi kurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bursa’da 11. ve 12. ağır ceza mahkemeleri tesis edildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK 1. Dairesi, birinci bölge adli hakimlerinin müstemir yetkilerini kararnameyle yeniden belirledi. Kararnameyle, FETÖ davalarındaki yargı sürecini hızlandırmak için Bursa dahil 11 ile 13 yeni terör mahkemesi kurulmasına karar verildi. Bunun üzerine Ankara’da 2, İstanbul’da 1, Bursa’da 2, Adana, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya ve Sakarya’da da birer olmak üzere toplam 13 yeni terör mahkemesi kuruldu. Yeni kurulan mahkemeler 18 Nisan tarihi itibari ile göreve başlayacak.
Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor
İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Dünya şokta! İsrail açık açık ilan etti: Hemen yarın vururuz!
Tüm dünya onların peşinde ama onlar Türkiye'de
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada
Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum