Bursa’ya 2 yeni ağır ceza mahkemesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bursa dahil 11 ilde yeni 13 terör mahkemesi kurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bursa’da 11. ve 12. ağır ceza mahkemeleri tesis edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK 1. Dairesi, birinci bölge adli hakimlerinin müstemir yetkilerini kararnameyle yeniden belirledi. Kararnameyle, FETÖ davalarındaki yargı sürecini hızlandırmak için Bursa dahil 11 ile 13 yeni terör mahkemesi kurulmasına karar verildi. Bunun üzerine Ankara’da 2, İstanbul’da 1, Bursa’da 2, Adana, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya ve Sakarya’da da birer olmak üzere toplam 13 yeni terör mahkemesi kuruldu. Yeni kurulan mahkemeler 18 Nisan tarihi itibari ile göreve başlayacak.