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Bursa'ya şehit ateşi düştü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 17:46 | Son Güncelleme

ŞEHİT, SON YOLCULUĞUNA BÜYÜKORHAN'DA UĞURLANACAK Kahramanmaraş kırsalında bugün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan için yarın yapılacak cenaze töreninin saati ve yerinde değişiklik yapıldı.

ŞEHİT, SON YOLCULUĞUNA BÜYÜKORHAN'DA UĞURLANACAK
Kahramanmaraş kırsalında bugün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan için yarın yapılacak cenaze töreninin saati ve yerinde değişiklik yapıldı.
Daha önce Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Camisi'nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Garnizon Şehitliği'nde askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı duyurulan Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan'ın, ailesinin isteği üzerine, yarın öğle doğum yeri olan Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Orhan-ı Kebir Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, askeri tören ile Gedikler Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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