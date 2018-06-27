Bursa'ya şehit ateşi düştü

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN (Bursa), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan'ın (25) şehit olduğu haberi, memleketi Bursa'daki ailesine ulaştı. Bekâr olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları bölgesinde bu sabah saat 11.00 sıralarından, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan şehit oldu. Uzman Çavuş Özkan'ın şehit olduğu haberi Bursa'nın Büyükorhan ilçesi kırsal Gedikler Mahallesi'nde yaşayan annesi Fatma ve babası Halil Özkan'a verildi. 4 erkek kardeşi bulunan şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş İsa Özkan'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Bursa merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Garnizon Şehitliği'nde askeri törenle toprağa verileceği bildirildi.

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