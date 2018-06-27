HABER

Bursa'ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 16:25 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan'ın (25) şehit olduğu haberi, memleketi Bursa'daki ailesine ulaştı.

Bursa'ya şehit ateşi düştü

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN (Bursa), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan'ın (25) şehit olduğu haberi, memleketi Bursa'daki ailesine ulaştı. Bekâr olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları bölgesinde bu sabah saat 11.00 sıralarından, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan şehit oldu. Uzman Çavuş Özkan'ın şehit olduğu haberi Bursa'nın Büyükorhan ilçesi kırsal Gedikler Mahallesi'nde yaşayan annesi Fatma ve babası Halil Özkan'a verildi. 4 erkek kardeşi bulunan şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.
Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş İsa Özkan'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Bursa merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Garnizon Şehitliği'nde askeri törenle toprağa verileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER54 yaşında anne oldu54 yaşında anne oldu
Şüpheliyle Eylül'ün babası kızın kaybolduğu gün görüşmüş (3)Şüpheliyle Eylül'ün babası kızın kaybolduğu gün görüşmüş (3)
Üniversiteli Burcu, kalp krizinden öldüÜniversiteli Burcu, kalp krizinden öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.