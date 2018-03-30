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Bursa’yı karanlığa boğacaklardı, yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 14:49 | Son Güncelleme

Bursa’da enerji nakil hatları ve trafolarının kablolarını kesip çalan 2 hırsız tutuklandı.Bursa’nın Karacabey ilçesinde enerji ve nakil kablosu ve trafo hırsızları Jandarma ekiplerinin yaptığı şafak baskınıyla yakalandı.

Bursa’yı karanlığa boğacaklardı, yakalandılar

Bursa’da enerji nakil hatları ve trafolarının kablolarını kesip çalan 2 hırsız tutuklandı.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde enerji ve nakil kablosu ve trafo hırsızları Jandarma ekiplerinin yaptığı şafak baskınıyla yakalandı. Uzun süredir jandarmanın peşinde olduğu şüpheliler yapılan baskınla birlikte göz altına alındı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında 2 adet kuru sıkı tabanca, bunlara ait 35 mermi, 5 parça üzeri yağlı kıyafet ve hırsızlıkta kullanılan suç aletleri bulundu. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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