İrfan SAPMAZ (AZEZ) SURİYE (DHA)Azez Burseya Dağı'nda ÖSO ile YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmanın görüntüleri'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Azez Burseya Dağı'ndaki Özgür Suriye Ordusu ile PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristler arasında çıkan çatışma DHA kamerası tarafından görüntülendi.