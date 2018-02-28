Büyü çözme bahanesiyle genç çifti dolandırdığı iddia edilen Suriyeli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kapısını çaldığı genç çifte “Sizi ayırmaya çalışanlar büyü yapmış” diyerek değerli eşyalarını büyü çözme bahanesiyle çaldığı iddia edilen Suriye uyruklu şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 16 Şubat 2018 günü Derince Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde T.S.(38), F.S.(35) adlı evli çiftin kapısını çalan Suriye uyruklu S.J., genç çifte başkaları tarafından ayrılmaları için büyü yapıldığını, büyünün bozulmaması halinde ayrılacaklarını söylemiş, bunun üzerine panikleyen çift, büyüyü bozabileceğini söyleyen S.J.’yi eve almışlardı. Eve giren S.J., çiftten evdeki değerli eşyaları yanında getirdiği poşetin içerisine koymasını isteyerek, büyüyü bozacağını söylemişti. Bin TL değerindeki telefon ile altın kolyeyi poşete koyan çift, S.J.’nin talimatıyla odadan çıkmış, döndüklerinde ise dolandırıldığını anlamışlardı. T.S. ve F.S. çiftinin şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Körfez Güney Mahallesi’nde şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.J. bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan S.J. adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.