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Büyük Dönüş Yürüyüşü 3. haftasında

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

Filistinlilerin, İsrail ablukası altındaki Gazze’de başlattığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri 3.

Filistinlilerin, İsrail ablukası altındaki Gazze’de başlattığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri 3. haftasında sürüyor. Filistinlilerin “Bayrak Yakma Cuması” olarak ilan ettiği gösteriler kapsamında 7 Filistinli yaralandı.
İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesinin ardından yaşanan olayların anıldığı Toprak Günü’nün 42. yıl dönümünde Gazze-İsrail sınırında başlayan ve 6 hafta sürmesi beklenen Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri devam ediyor.
Bugün düzenlenen “Bayrak Yakma Cuması” protestolarında İsrail güçleri barışçıl gösteri düzenleyen Filistinli gençlere saldırdı. İsrail askerlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateş nedeniyle 7 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralanan 7 Filistinli’den birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Cuma namazının ardından çatışmaların şiddetlenmesi bekleniyor. Gösteriler kapsamında, İsrail’in silahsız Filistinli gençlere yönelik acımasız saldırılarına olan tepkilerini ifade etmek için Filistinliler İsrail bayrakları yakacak.
Filistinli aktivist Eşref Kullab, bugünün Filistin davası için çok önemli olduğunu ve Filistinlilerin davasından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söyledi.
Tüm komplo ve zorluklara rağmen Filistinlilerin geri dönüş hakkından vazgeçmeyeceğini söyleyen Kullab, tüm Filistinli grupların İsrail’e karşı birlik çağrısında bulundu.
30 Mart’ta başlayan “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı.

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