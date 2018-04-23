Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde Şehit’in sayısı 40’a yükseldi

Filistinlilerin başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin 4. Cuma gününde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 20 yaşında ağır yaralanan Abdullah Muhammed Al-Shamali, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada Gazze güneyinde Rafah kentinde ağır yaralanan Abdullah Muhammed Al-Shamali’nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinliler tarafından Gazze’de İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şehit sayısının 40’a, yaralı sayısının bin 4500’e yükseldiği açıkladı.

Filistinlilerin Gazze sınırında 30 Mart’ta "Toprak Günü" vesilesiyle başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki gösterileri İsrail’in tehditlerine rağmen devam ediyor. Filistinlilerin "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerin 6 hafta boyunca devam edeceği aktarıldı