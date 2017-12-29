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Büyük ikramiye ona çıktı ama...

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 08:35 | Son Güncelleme 4 saat önce

1994’ün 2 milyar liralık büyük ikramiye talihlisi Süleyman Orhan yanlış yatırım nedeniyle parasını değerlendiremedi. Orhan, “Parayı ticarete değil toprağa harcamalıydık” dedi. 'Talihsiz talihli' Orhan kardeşini de bir kazada kaybetti

Büyük ikramiye ona çıktı ama...

Yılbaşının simgelerinden olan Milli Piyango biletlerinin neredeyse tamamı tükenmiş durumda. Milyonlarca kişi yılbaşı gecesi çekilecek olan 61 milyon liranın hayalini kuruyor. Neredeyse Cumhuriyet’le yaşıt olan talih kuşu, şimdiye kadar binlerce kişiye kondu.

Talihlilerden biri de 1994 yılında o zamanki parayla 2 milyar lira (tüketici enflasyonuna göre bugünün 555 bin lirası) kazanan 2 çocuk babası Süleyman Orhan... Samsun’da pastanesi önüne gelen satıcıdan aldığı son bilete büyük ikramiye isabet eden Orhan, hiç heyecanlanmamış. Zaten iki pastanesi olan, kuzeniyle Samsun’un ilk yerel televizyonunu kuran, bir başka yerde konfeksiyon ürünü satan Orhan, kazandığını bile kimseye söylememiş.

‘KARDEŞİMİ TRAFIK KAZASINDA KAYBETTİK’

Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre; Bileti bozdurup ikramiyeye kavuştuktan sonra 3 ay parayı bankada tutan Orhan, “Daha iyi yatırımlar yaparız, ticarete veririz diye düşündük. Başka şehirlere de yayılmayı düşündük ama olmadı. Kardeşim bir ihale için Ankara’ya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti. Kadere inanırız; piyango çıkmasaydı kardeşim yaşar mıydı diye düşünüp tereddüt etmeyiz. Ecelin ötesi gerisi yoktur, ölüm onu çağırmış. 37 yıldır evliyim, eşimizi, arabamızı falan değiştirmedik. Parayı yönlendirecek kimse olmadığı için yanlış yatırım yaptık. Ticarete değil toprağa harcamalıydık sonradan anladık. Çıkan parayla kendim için aldığım en büyük şey otomobil oldu. Bir de sanayi sitesinde 2 tane imalathane açarak işimizi büyütmeye çalıştık. Para bir yandan da 5 Nisan kararları nedeniyle tükendi. Pastaneleri kapatmak zorunda kaldık. Şimdi iki tane kantin yönetiyorum” dedi. Nimet Abla gişesi önünde uzanan kuyrukları hatırlattığımız Orhan, “Nimet Abla’dan çıkmış, Urfa’dan, Maraş’tan çıkmış falan bunlara inanmayın. Ne yazılıysa o. Bana çıktığı gibi gelir kapına seni bulur. 40-50 işçi çalıştırabiliyorsan ne mutlu. Ne kadar çalışırsan o kadar kazanırsın, piyangoyla olmaz. Umudunuzu piyangoya bağlamayın” dedi.

Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre;

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Şimdi herkes başlar helal para değil hayır gelmez demeye. 15 senedir çalışırım tek maaş aylık 1600 tl alıyorum 2 çocuk var eşim ev hanımı 13.000 kredi borcu 3500 K.Kartı borcum var ne evde huzur var ne iş yerinde eeee helal para kazanıyorum. Çıksında iyi mi olur kötümü olur bi de biz görelim zaten battık batacağımız kadar...
@Serkanaydogar serkan kardeş yaradan yar vede yardımcın olsun senin durumun da olmayan bilemez tabikide bir senin konumunda olsalar bak cehennemi dünyada nasıl yaşıyorlar görürler iyşallah biran önce şu borçlarından kurtulursun kardeşim
onlarca insanın bana çıkmadıysa başkasına da yaramasın dediği bir kumarın sonucunda ne beklersin ki!
Kadere iman deriz ama Allh'ın istediğine verdiğini unuturuz. Belki Mevla piyango tutturduğu insanı o parayla imtihan ediyor o yüzden o para haram falan değil sadece Allahın taktiri.
Emek harcamadan alın teri dökmeden kazanılan her kuruş haramdır.. Haydan gelen huya gider... Vesselam
cebimde 15Tl var gazmı alayım maaşa kadar ekmek parasımı yapayım helal haramı herkes biliyor bir alim edasında halk içinde yorumlama yokmu kimleri gördük onun bunun malını canını parasını gasp etmişler millet normal ihtiyaçlarını karşılayamıyor tuzu kuru olanlarda sağ olsun klavye basında hadis dersi veriyor haram ve helalı herkes biliyor...
@feritbey06 piyango biletiini Insanlar cikmaycani bile bile aliyor bi yerde gonullu veriyor Bu paralar toplu halde cok yuksek rakama ulasiuor ve Belli yerler Bu paradan pay aliyor Saymakla bitmez ve Belli miktar da ikramuye olarak dagitiliuit Bu dedigim hollandada oluyor tr de nasil
Allah Yardımcın olsun
Bu gününe kadar kime hayır getirmiski sen yine ucuz kurtulmussun aile düzenini bozmamissin isini tamamen kaybetmemissin nice insanlar var hemen eşinden ayrılıyor para bitince sefil oluyor
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