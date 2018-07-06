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Büyük yangından 3 ay sonra

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 14:02 | Son Güncelleme

  GAZİOSMANPAŞA Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının üzerinden 3 ay geçti.

Büyük yangından 3 ay sonra

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL ,(DHA)
GAZİOSMANPAŞA Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının üzerinden 3 ay geçti. Yangının büyümesine neden olduğu tespit edilen dış cephe kaplamaları sökülmeye devam ediyor. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan hastanenin çevresinde kapalı olması nedeniyle şu anda sessizlik hâkim.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Nisan'da çıkan yangında korku dolu anlar yaşanmıştı. İtfaiye raporuna göre, atık cam şişe kumbarasının yanındaki çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın bir anda büyümüş ve binanın dış cephe kaplamalarının tutuşmasıyla üst katlara sıçramıştı. İçeride bulunan hastalar, personel ve çevrede bulunanların yardımıyla hızla dışarı çıkarılırken, facianın eşiğinden dönülmüştü.

DIŞ CEPHE KAPLAMALARI SÖKÜLÜYOR
Yapılan incelemeler sonucu dış cephe izolasyon malzemelerinin değiştirilmesine karar verildi. Bu amaçla binanın tüm dış cephe kaplamaları sökülmeye devam ediyor. Hastanenin bulunduğu Karayolları Mahallesi esnafı ise çalışmaların bir an önce bitirilip, açılışı beklediklerini söyledi.

"GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ÇALIŞMA VAR"
Çalışmaların hızlandırılmasını isteyen eczacı Erdi Bardak ise, "Hastanenin 2 ay sonra açılacağı söyleniyor. Durumdan esnaf çok etkilendi" ifadelerini kullandı.
Bir başka esnaf da, "Bugün gözle görülür bir çalışma var. Kurban Bayramı'ndan sonra teslim edeceklerini söylüyorlar. Esnaf olarak umutla bekliyoruz"" diye konuştu.

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(havadan fotoğraflarla) Büyük yangından 3 ay sonra(havadan fotoğraflarla) Büyük yangından 3 ay sonra(havadan fotoğraflarla) Büyük yangından 3 ay sonra(havadan fotoğraflarla) Büyük yangından 3 ay sonra

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