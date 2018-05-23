Büyükada 'Fayton Parkı'nda narkotik operasyonu

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Büyükada'da fayton parkı başta olmak üzere 14 adrese narkotik operasyonu yapıldı. Operasyonda, hiçbir suç unsuruna rastlanmazken aranan iki kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Büyükada'da yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet polislerin de içinde bulunduğu 100 polis katıldı. Ekipler, Büyükada'da fayton parkında ve ahırlarda aramalar yaptı. 14 belirlenen adrese arama yapan polis ekiplerine bir helikopter destek verirken, aramalar sırasında narkotik köpekleri de kullanıldı. Daha sonra ekipler, Büyükada'nın 5 ayrı noktasında denetlemesini sürdürdü. Adaya ulaşımda kullanılan iskelelerde ve şüpheli görülen yerlerde belli saatlerde aramalar yapıldı. Aranması olan 2 kişi gözaltına alındı.
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