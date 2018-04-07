Büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Konya, Erzincan, Sivas ve Karaman’da büyükbaş hırsızlık olayına karışan ve jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Kasım 2017’de merkez Selçuklu ilçesi Bağrıkurt Mahallesinde hayvan hırsızlığı meydana geldi. Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından şüphelinin daha önceden de büyükbaş hayvan hırsızlığı ve çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu öğrenilen T.İ. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdüğü sırada T.İ, 23 Şubat 2018 tarihinde Aksaray ve Sivas’tan çaldığı 11 büyükbaş hayvanı 38 YF 505 plakalı tırla Konya’ya getirirken yakalandı. Şüpheli T.İ. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda T.İ. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 şüpheliye yönelik Konya ve Karaman’da 9 ayrı adreste jandarma ekiplerince dün eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 7 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest kaldığı 2’sinin de serbest kaldığı öğrenildi.