HABER

Büyükçekmece göl havası kenarına kimliği belirsiz kişilerce kimyasal bir madde döküldü. Olay yerine Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Maddeden numune alan ekiplerin incelemeleri sürüyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

IHAAW122609-ASA/22-04-2018 - Büyükçekmece göl havası kenarına kimliği belirsiz kişilerce kimyasal bir madde döküldü. 22.04.2018 12:26:09 TSI NNNN

IHAAW122609-ASA/22-04-2018

- Büyükçekmece göl havası kenarına kimliği belirsiz kişilerce kimyasal bir madde döküldü. Olay yerine Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Maddeden numune alan ekiplerin incelemeleri sürüyor.

22.04.2018 12:26:09 TSI
NNNN

Kan dondurdu! Fotoğrafını çekmek için birbirlerini ezdilerKan dondurdu! Fotoğrafını çekmek için birbirlerini ezdiler
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!
Milyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktıMilyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.