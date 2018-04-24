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Büyükçekmece göl havzasına kimyasal atığın bırakıldığı anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 12:18 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece Eskice köyü yolu üzerinde göl havzası olan alana kimyasal katı atığın bırakıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Büyükçekmece Eskice köyü yolu üzerinde göl havzası olan alana kimyasal katı atığın bırakıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü E.G. adliyeye sevk edildi.
Büyükçekmece Eskice köyü yol kenarına ve aynı zamanda Büyükçekmece göl havzası olan alana geçtiğimiz gece saat 02.30 sıralarında kimyasal katı atık bırakılmıştı. Bırakılan kimyasal atık ilçede paniğe neden olurken AFAD ekipleri numune alarak inceleme başlatmıştı. Kimyasal atığın göl havzasına bırakıldığı anın ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gece saatlerinde alana giren bir kepçenin kimyasal atığı bölgeye bıraktığı anlar yer alıyor.
Öte yandan, olayla ilgili 3 kişi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kamyon şoförü E.G. adliyeye sevk edildi.

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