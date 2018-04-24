Büyükçekmece göl havzasına kimyasal atığın bırakıldığı anlar kamerada

İstanbul Büyükçekmece Eskice köyü yolu üzerinde göl havzası olan alana kimyasal katı atığın bırakıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü E.G. adliyeye sevk edildi.
Büyükçekmece Eskice köyü yol kenarına ve aynı zamanda Büyükçekmece göl havzası olan alana geçtiğimiz gece saat 02.30 sıralarında kimyasal katı atık bırakılmıştı. Bırakılan kimyasal atık ilçede paniğe neden olurken AFAD ekipleri numune alarak inceleme başlatmıştı. Kimyasal atığın göl havzasına bırakıldığı anın ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gece saatlerinde alana giren bir kepçenin kimyasal atığı bölgeye bıraktığı anlar yer alıyor.
Öte yandan, olayla ilgili 3 kişi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kamyon şoförü E.G. adliyeye sevk edildi.
İmran Öğretmen'in korkunç sonu!
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Garip bir senaryo var
Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit!
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum