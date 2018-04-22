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Büyükçekmece göl havzasındaki katı atık paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 13:23 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Eskice köyü yolu üzerinde göl havzası alanına bırakılan kimyasal katı atık paniğe neden oldu.

Büyükçekmece Eskice köyü yolu üzerinde göl havzası alanına bırakılan kimyasal katı atık paniğe neden oldu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri atıktan numune alarak, inceleme başlattı.
Geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bugün de Büyükçekmece’de kimyasal atık paniği yaşandı. Büyükçekmece göl havzasının olduğu Eskice köyünde yol kenarına gece saat 02.30 sıralarında bırakılan katı kimyasal atık, ilçede paniğe neden oldu. Yol üzerinden geçen vatandaşların ihbarda bulunması üzerine Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de olay yerine gelerek, çalışmaları yerinde inceledi. Atıktan numune alan AFAD ekipleri, numuneleri inceledikten sonra yetkilileri bilgilendireceği açıklandı.

"AFAD, dökülen katı atığın içerisinde 2-3 kimyevi madde olduğunu söyledi"
Konu ile ilgili açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “Büyükçekmece göl havzasının ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu bir kez daha görmüş durumdayız. Gece 02.30 sıralarında bir kamyon geliyor, içerisinde birkaç kimyevi madde bulunan maddeyi döküyorlar. Burası gölün 300 metre kenarında bulunuyor. Artık isyan ediyoruz, sesimiz kısıldı. Çünkü bu suyu 17 milyon insan içiyor. Büyükçekmece göl havzası bakir, boş diye buraya zehir dökmek, arsenik dökmek, işte bir ay önce gölün öbür yakasına dökülen arsenik zehrinin 3 saniyede 10 tane koyun, onlarca tavuk orada öldü. On gün önce bunun 1 kilometre ilerisine zehirli variller toprağa gömülmüş, çıkarttık. Şuanda ilgili kurumlar incelemesini yapıyor. Hangi cins zehir olduğunu, hangi cins kimyevi olduğunu araştırıyor. Daha onların tahlil sonuçlarını almadan gece gördüğünüz manzarayla karşı karşıya kaldık. Kamyon dökmüş gitmiş. Zabıta ekiplerimiz arkasından izlerini görüyorlar. Buraya birkaç noktadan giriş yapılabiliyor. Döken aracın buradan TEM istikametine çıktığını villaların kameralarından gördük. Eğer plakalarını saklamamışlarsa, polisimizin bunları yakalayacağını umuyorum. Büyükşehir Belediye başkanımızla da görüşeceğim. En az 6 ile 8 noktaya gece görüşlü ileri teknoloji ürünü kameralar, arkasından 24 saat en az 3 ekibin birleştirilerek sabaha kadar Büyükçekmece gölünü mutlak korumak zorundayız. Büyük tehlike altındayız. Dökülen maddenin içerisinde ilk alınan bilgilere göre 2-3 kimyevi madde bulunan tehlikeli madde olduğunu AFAD ekipleri söyledi” diye konuştu.

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