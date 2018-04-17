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Büyükçekmece’de bomba alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 13:10 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Kaymakamlığında patlama olacağı yönündeki ihbar polisi alarma geçirdi.

Büyükçekmece Kaymakamlığında patlama olacağı yönündeki ihbar polisi alarma geçirdi. Kaymakamlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, içerideki vatandaşları tahliye etti. Polisin incelemeleri sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, emniyeti ankesörlü telefondan arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığında patlama olacağı ihbarında bulundu. Kaymakamlığa gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaymakamlıkta çalışanlar ve içeride bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Kaymakamlığın hemen karşısında bulunan Dr. Hasan Akgün İlkokulunda da öğrenciler tedbir için okuldan çıkartılmadı. Okulun önünde bekleyen veliler de bomba ihbarı nedeniyle tedirginlik yaşadı.
Torununu okuldan almaya gelen bir vatandaş, "Bomba ihbarı yapılmış galiba. Ben de bekliyorum. Çocukları da bırakmıyorlar şu anda. Zannedersem şu an içeri alacaklar" dedi.
Kaymakamlıkta işi olan bir başka vatandaş ise "Bir işlemim vardı. Polisler aniden geldiler. Dediler bomba ihbarı var. Binadaki kurumları boşalttılar" ifadelerini kullandı.
Kaymakamlık binasında şüpheli paket araması yapan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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