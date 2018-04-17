Büyükçekmece’de bomba ihbarı asılsız çıktı

Büyükçekmece Kaymakamlığı’na yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Polisi ankesörlü telefondan arayan bir kişi Büyükçekmece Kaymakamlığı’nda patlama olacağı ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak binayı boşaltan polis ekipleri, içeride incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından vatandaşların ve çalışanların kaymakamlık binasına girişlerine izin verildi.
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...
Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması
Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
AK Parti'yi kızdıracak sözler
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum