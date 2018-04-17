Büyükçekmece’de bomba ihbarı asılsız çıktı

Büyükçekmece Kaymakamlığı’na yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Polisi ankesörlü telefondan arayan bir kişi Büyükçekmece Kaymakamlığı’nda patlama olacağı ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak binayı boşaltan polis ekipleri, içeride incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından vatandaşların ve çalışanların kaymakamlık binasına girişlerine izin verildi.