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Büyükçekmece’de kimyasal atık dökümüne 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 21:48 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de dün boş bir araziye kimyasal madde dökülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekemece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Mayıs Mahallesi Eski Karaağaç yolu kenarına dün atık kimyasal madde dökülmesi olayına ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı.

Büyükçekmece’de dün boş bir araziye kimyasal madde dökülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekemece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Mayıs Mahallesi Eski Karaağaç yolu kenarına dün atık kimyasal madde dökülmesi olayına ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede kimyasal maddenin "Demir2 Sülfat ve Heptohidrot" maddesi olduğu tespit edilirken kimyasal maddeyi Esenyurt İlçesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil iş yerinden alındığı anlaşıldı. Konuyla ilgili hafriyat kamyonu şoförü E.G. ve kimyasal maddeyi yükleyen kepçeci H.D.’nin sorguları devam ediyor.

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