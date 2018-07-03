Büyükçekmece'de olaylı yıkım (2)

Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE Türkoba Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına başlandı. Yıkım sırasında olaylar çıktı. Polise taş ve sopalarla saldırıda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylarda 4 polis yaralandı.
Çayırlar mevkiinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına sabah saatlerinde başlandı. Ancak belediye ekipleri, semt sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Olay yerine çevik kuvvet çağrıldı. Kalabalık polise taş ve sopalarla saldırdı. Bazı kişiler yıkım yapılan binaların üzerine çıkarak iş makinelerini durdurmaya çalıştı. Bunun üzerine gruba tazyikli su ile müdahale edildi. Olaylara karışan 17 kişi gözaltına alındı. 4 polis de hafif şekilde yaralandı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var
115 çocuk skandalında şoke eden savunma! Suçu FETÖ'ye attı
Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?
Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
Böylesi görülmedi! Üstsüz halde buldozer çaldı
İğne yumurtlayan kadının bedeninden 70 tane iğne çıktı!
Dünya kupası sonuçlarını doğru tahmin etmişti! Kahin ahtapotu afiyetle yediler!
Herkes onu 'bebeği oldu diye ağlıyor' sandı ama nedeni şoke etti!
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Okuyucu Yorumları 0 yorum