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Büyükelçi suikastçısı Altıntaş'ın FETÖ 'abi'sinin bankadaki görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren eski polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ/PDY içindeki 'abi'si olduğu ve suikast emrini verdiği iddiasıyla tutuklanan Şahin Söğüt'ün yakalanmasını sağlayan bankadaki güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükelçi suikastçısı Altıntaş'ın FETÖ 'abi'sinin bankadaki görüntüleri ortaya çıktı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren eski polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ/PDY içindeki 'abi'si olduğu ve suikast emrini verdiği iddiasıyla tutuklanan Şahin Söğüt'ün yakalanmasını sağlayan bankadaki güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir resim sergisinde FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis tarafından olay yerinde öldürülen suikastçı Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki 'abi'si olduğu ve suikast emrini verdiği değerlendirilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski çalışanı Şahin Söğüt'ün izine, ilk kez 26 Şubat'ta bir bankada işlem yapması üzerine ulaşıldı. Bu yönde çalışmalara devam eden savcılık, 13 Mart'ta Söğüt'ün Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir başka banka şubesinde de işlem yaptığını belirledi. Belirlenen banka şubesine giden polis, şüphelinin BTK'ya teslim etmediği bilgisayarının icra borcunu ödemek için bankaya gittiği bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla bankanın güvenlik kameralarına el konulurken, polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Şahin Söğüt'ün geçtiği güzergâhta bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin saklandığı eve ulaştı. Söğüt, ekiplerce düzenlenen operasyon iki hafta önce yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından geçen hafta Ankara Adliye'sine getirilen Söğüt, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖRÜNTÜLERDE TEDİRGİN OLDUĞU GÖZÜKÜYOR
Savcılık talimatı ile el konulan bankanın güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, telefon görüşmesi yapan şüphelinin saat 14.14'te bankaya giriş yaptığı görülüyor. Sıra numarası alan şüpheli, borcunu ödemek için gişeye yöneliyor. Şahin Söğüt'ün işlem yaptığı sırada tedirgin tavırlar sergilediği görülüyor. Sürekli etrafına bakarak çevreyi kontrol eden Söğüt'ün bankadaki güvenlik kameralarının yerini tespit etmeye çalıştığı da görüntülere yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Büyükelçi suikastçısı Altıntaş'ın FETÖ 'abi'sinin bankadaki görüntüleri ortaya çıktıBüyükelçi suikastçısı Altıntaş'ın FETÖ 'abi'sinin bankadaki görüntüleri ortaya çıktıBüyükelçi suikastçısı Altıntaş'ın FETÖ 'abi'sinin bankadaki görüntüleri ortaya çıktıBüyükelçi suikastçısı Altıntaş'ın FETÖ 'abi'sinin bankadaki görüntüleri ortaya çıktı

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