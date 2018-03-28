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Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri’nin adını kullanarak dolandırıcılık yapan 3 sanığa 3’er yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’ın adını kullanarak şehit aileleri için yardım topladıklarını söyledikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 sanığa ayrı ayrı 3 yıl hapis ve 8’er bin TL adli para cezası verildi.Kayseri 1.

Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’ın adını kullanarak şehit aileleri için yardım topladıklarını söyledikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 sanığa ayrı ayrı 3 yıl hapis ve 8’er bin TL adli para cezası verildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada şikayetçi Hüseyin Beyhan(49), mağdur, şikayetçi A.M.(30) ve avukat katılırken, tutuksuz sanıklar Selçuk A., Haydar G. ve Cengiz A. ise duruşmaya katılmadı.
30 yaşındaki şikayetçi, mağdur A.M. mahkemede ifadesinde “İmalat sanayicisiyim. Olay tarihinde işyeri telefonumu birisi aradı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan olarak kendini tanıttı. Şehit aileleri için yardım talebinde bulundu. Ben de belirtilen hesaba 7 bin 500 TL yatırdım. Daha sonra dolandırıldığımı anladım, zararım giderilmedi, şikayetçiyim” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ise ifadesinde “Yaşanan olaydan ilk başta haberim yoktu. Mağdurlar tarafından beni arayıp bu durumu sorduklarında ben herhangi yardım talebinde bulunmadığımı ifade ettim. Böyle bir para tarafımdan istenmediğini söyleyince olay ortaya çıktı. Adımı kullanan sanıklardan şikayetçiyim” şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanıklar Selçuk A., Haydar G. ve Cengiz A.’ya ‘bilişim sistemini kullanarak dolandırıcılık’ suçundan ayrı ayrı 3 yıl hapis ve 8’er bin TL adli para cezası verdi.

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