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'Büyüleyen Şehir İstanbul' sergisi açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 10:16 | Son Güncelleme

RESSAM Memduh Kuzay'ın, tuval üzerine akrilik ve yağlı boya ile yaptığı, İstanbul'un güzelliklerini anlatan 'Büyüleyen Şehir İstanbul' sergisi Trump Art Gallery'de açıldı.

'Büyüleyen Şehir İstanbul' sergisi açıldı

İSTANBUL,(DHA) - RESSAM Memduh Kuzay'ın, tuval üzerine akrilik ve yağlı boya ile yaptığı, İstanbul'un güzelliklerini anlatan 'Büyüleyen Şehir İstanbul' sergisi Trump Art Gallery'de açıldı.

Türk Modern Resim Sanatı'nın son dönemdeki başarılı isimlerinden Memduh Kuzay'ın 'Büyüleyen Şehir İstanbul' resim sergisi Trump Alışveriş Merkezi'nden bulunan Trump Art Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"SERGİ 27 RESİMDEN OLUŞUYOR"

Sergi açılışında DHA'nın sorularını yanıtlayan Kuzay, tamamen İstanbul konulu bir sergi olduğunu söyledi. Kuzay, "İstanbul'un antik dokularını ön plana aldım. Çünkü bütün dünyanın gözdesi olan İstanbul'u işledim. 27 resimden oluşan sergide tarihi yarımada ve onun dışında bir iki bölgeye daha yer verdim" dedi.

"RESİMLERİN TAMAMI TUVAL ÜZERİNE AKRİLİKLE YAPILDI"

Resimlerin tamamının tuval üzerine akrilikle yapıldığını belirten Kuzay, "Bir kompozisyon içerisinde Kız Kulesi de var Galata Kulesi de. Ayasofya, Süleymaniye Camisi gibi aklınıza gelen siluetteki dokuların tamamı resimlerimde mevcut.Tuval üzerine akrilik çalışıyorum, sergideki resimlerin tamamı malzeme olarak tuval üzerine akrilik ile yapıldı" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN BÜYÜLEYİCİ BİR ATMOSFERİ VAR"

İstanbul'un büyüleyici bir atmosferi olduğunu dile getiren Kuzay, "İstanbul bütün dünyanın tanıdığı, dünyada benzeri olmayan bir şehir. 7-8 kültürün yaşadığı ve her bir kültürden izlerin hala gözümüzün önünde olduğu bir şehir. Büyüleyici bir atmosferi var, şehir dokusu 24 saat yaşıyor. Özellikleri saymakla bitmez o yüzden son birkaç yıldır resimlerimde İstanbul ağırlıklı çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

21 Mayıs tarihine kadar açık olacak sergi, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

'Büyüleyen Şehir İstanbul' sergisi açıldı'Büyüleyen Şehir İstanbul' sergisi açıldı'Büyüleyen Şehir İstanbul' sergisi açıldı'Büyüleyen Şehir İstanbul' sergisi açıldı

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