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Buz tutan gölde balıkları elleriyle topladılar! Köylülerin sevinci kamerada!

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 11:32 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı bir köyde buz tutan derede oltalarla onlarca kilo balık avlayan köylülerin sevinci kameraya yansıdı.

Tutak ilçesine bağlı Dönertaş Köyü’nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bu yılda köyden geçen ve büyük bölümü buz tutan derede oltalarla balık avlamaya başladı.

Zaman zaman buzları küreklerle kıran vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce balık tuttu. Yaklaşık olarak 10 metre uzunluğundaki oltayı buzların altına bırakan vatandaşlar, onlarca kilo balık tuttu. Balıkları oltadan çıkarmaya çalışan vatandaşların sevinci kameraya yansıdı.

Bir balıkçı avladıkları en büyük balıkları ellerine alarak, “İşte balık böyle tutulur” dedi. Sosyal paylaşım sitelerinde de paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı. (İHA)

Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
Balık tutmak istemişti ama çıkanlar...
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Anahtar Kelimeler:
Ağrı balık avlama Tutak

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
bunlar balık tutmuyor katliam yapıyorlar.
balıkların yarısı 10 cm altında bunların tutulması yasak ona göre ağızları buyuk ağ atacaksın gölü kurutmuslar
Katliam bu katliam, Allah sizi bildiği gibi yapsın. Haber başlığında "Ağrı'da inanılmaz katliam" demenizi beklerdim. Çok üzücü. Çocuklarımın geleceği için daha çok endişenmeye başladım.
Katliam... Avcılık yasaklanmalı, 1 yıl hiçbir şekilde avcılık yapılmamalı. 1 yıl izin 1 yıl yasak olmalı. Balıklar, kuşlar göç edemiyor
Hayvanlar yavrulayamıyor, yumurtlayamıyor
1. Bir kişi bu haberi yapana olta değil ağ olduğunu söylesin lütfen, 2. Bu bir av değil cinayet, 3. Eğer bu haber sosyal medyada binlerce beğeni alıyorsa vay halimize..
tek kelimetle katliam küçük balık var yüzlerce sık gözlü ağla tutuyorlar.haberi yapanda oltayla balık tutuyorlar diye yazmış haberde.tutabiliyorlarsa oltayla tutsunlar.bence cezai işlem yapılmalı haklarında
katiller ha dağda ki ha ovadaki ağla katliam bu ne ya
fırsatçılık yapmayın. o balıklardan torunlarınız ve çocuklarınızda yesin. bu kadar aç gözlü olmayın.
yakalayın! bir tane bile kaçırmayın! bir tane bile sağ kalsa rahat uyuyamazsınız! kökünü kurutmanız lazım! cahil sürüsü.
olta nerede haber yapmşsnz ağ ile süpürmüşler suçtur günahtır
sık gözlü ağla küçük balıkları tutup katliam yapıyorlar yazık haberi yapanda oltayla tutuyorlar yazmış.bence haklarında cezai işlem yapılmalıdır.yetkililer görmüyormu bu haberi yapan görmüyormu
işte balık böyle tutulur denmez ona işte balıkların nesli böyle kurutulur denir.
bu yorumları okuyup hala haber yapıyorsun ya mynet. senin yapacağın işe taaa.... Resmen ağ ile hayvanları telef etmişler. cahil yobazlar.
küçükleri bıraksalar bari
ben olsam daha yem atarım hayvancıklara.
göl değil dere,oltayla değil ağ ile tutuyolar
biri haberi yapanın oltayala ağ arasında ne fark olduğunu anlatması lazım öncelikle.
torbacılar kesinlikle yaptırım uygulanmalı
Haberi yazan arkadaş hayatında olta ve balık avcılığı görmemiş galiba... Adamlar ağ ile balık tutuyor haber yazısında olta ile diyor...
son ağaç kesildiğinde son balık öldüğünde insan paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. gidip bunları satacaklar ama kendi sonlarınıda sattıklarını bilmiyolar. yazık.
katliamın acgözlülüğün resmi bunlar beyinsiz gerizekalı toplumun en sapkın hali sizde geberinde kurtulalım
Bu vahşete seyirci kalınmamalı, yetkililer bunu ihbar kabul edip bu insanlıktan nasibini almamışlar hakkında yasal işlem yapmalıdır...
gözünüzü toprak doyursun.
ellerinden gelse gölü alacaklar ordan ileriyede balık bırakın bu nasıl açgözlülüktür
balık yakaladık diye seviniyorlar ama sonra ağlayaçaklar haberleri yok geri zekalı bu insanlar yarını neden düşünmüyorlar anlamıyorum
Yav arkadaş olta ile yazıyor ama resmen germe AĞ kullanmışlar. Buda tarım il müdürlüğü ve bakanlığın yazmış olduğu kanuna göre yasak.
Bir kere olta ile değil ağ atmışlar benim bildiğim kadarıyla ağ atmak yasak gölde adamlar balık tutmamış katliam yapmış bunlara ceza kesileceğine haber yapıyorsunuz balık koymamışlar gölde :(
ADAMLAR AĞ İLE KATLİAM YAPMIŞLAR KÜÇÜK BALIKLARI DA TUTMUŞLAR OLTA İLE BALIK TUTTULAR DİYE HABER YAPIYORSUNUZ EN AĞIR CEZAYI VERMELİLER YİYECEĞİNİZ KADAR TUTUN
Doğa koruma ve milli parklar bunlarada ceza yazsanızya.katliam yapılıyor siz yatıştasınız.derhal görevinizi yapınız.
mal herifler küçucük balıkları tutmuşlar bide seviniyorlar
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