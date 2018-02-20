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Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 13:10 | Son Güncelleme

Bingöl’de buzda kayıp düşen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi.Olay, 14 Şubat Çarşamba günü Genç ilçesi Yazılı köyünde meydana geldi.

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

Bingöl’de buzda kayıp düşen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi.
Olay, 14 Şubat Çarşamba günü Genç ilçesi Yazılı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuklu Hamit ve Münevver Balkaya çiftinin ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki oğulları Yusuf Balkaya, sabah okula gitmek için evden çıktı. 10 yaşındaki Balkaya, okula giderken buzda kayarak düşüp kafasını çarptı. Vatandaşların fark ettiği çocuk ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, Elazığ’a sevk edildi.
Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğum bakım servisinde 5 gündür tedavisi süren Balkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastaneden alınan çocuğun cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bingöl’e götürüldü.

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

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