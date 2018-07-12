Buzdolabındaki boğazı kesik ceset, Iraklı gencin çıktı (2)

VUCUDUNUN BİR ÇOK YERİNDE KESİKLER TESBİT EDİLDİ
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, dün gece, evde buzdolabında bulunan Irak uyruklu Nurlin A.N.N.'ye ait cesede Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapıldı. Yapılan ölü muayenesin çürüdüğü için ne zaman öldürüldüğü belirlenemeyen Iraklı'nın boğazının kesik olduğu vücudunun birçok yerinde ise bıçak izi tespit edildiği .belirtildi.
Nurlin A.N.N.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirleneceği, bunun da en az 4 ay süreceği açıklandı.
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