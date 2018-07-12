HABER

Buzdolabındaki boğazı kesik ceset, Iraklı gencin çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

VUCUDUNUN BİR ÇOK YERİNDE KESİKLER TESBİT EDİLDİ Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, dün gece, evde buzdolabında bulunan Irak uyruklu Nurlin A.N.N.'ye ait cesede Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapıldı.

VUCUDUNUN BİR ÇOK YERİNDE KESİKLER TESBİT EDİLDİ
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, dün gece, evde buzdolabında bulunan Irak uyruklu Nurlin A.N.N.'ye ait cesede Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapıldı. Yapılan ölü muayenesin çürüdüğü için ne zaman öldürüldüğü belirlenemeyen Iraklı'nın boğazının kesik olduğu vücudunun birçok yerinde ise bıçak izi tespit edildiği .belirtildi.
Nurlin A.N.N.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirleneceği, bunun da en az 4 ay süreceği açıklandı.

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Güpegündüz cinayet anı kameradaGüpegündüz cinayet anı kamerada
Koalisyon, ABD'li generalin DSG sorumlusu ile fotoğrafını paylaştıKoalisyon, ABD'li generalin DSG sorumlusu ile fotoğrafını paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.