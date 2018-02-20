Bingöl’ün Karlıova ilçesinde buzlanma kazaya neden oldu, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karlıova ilçesi emniyet kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Y. idaresindeki 25 KB 877 plakalı hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Kazada, araçta bulunan Şahin K. yaralandı.
Yaralı ambulansa ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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