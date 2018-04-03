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Bylock kullanan firari şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından ’Bylock’ kullandığı tespit edilen ve firar olan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı olan ’bylock’ kullandığı tespit edilen B.A.’yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından ’Bylock’ kullandığı tespit edilen ve firar olan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı olan ’bylock’ kullandığı tespit edilen B.A.’yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Firar olan B.A., KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
B.A., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabip’te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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