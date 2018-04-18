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Bylock kullanan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Gaziantep’te Bylock kullandığı tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock’u kullandığı tespit edilen Z.B.

Gaziantep’te Bylock kullandığı tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock’u kullandığı tespit edilen Z.B. isimli şüpheli, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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