’ByLock’ kullandığı iddia edilen doktora 6 yıl 3 ay hapis

Samsun’da, Fethullahçı Terör Örgütü’ne(FETÖ) üye olduğu iddia edilen doktora, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan doktor Serkan Ç. avukatıyla birlikte bugün hakim karşısına çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ADSL hattında örgütün şifreli haberleşme uygulaması “ByLock” tespit edilen Serkan Ç. suçsuz olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu. Mahkemede karara bağlanan davada, sanığa “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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