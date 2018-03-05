ByLock kullandığı tespit edilen eski öğretmen tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen öğretmenin tutuklandığı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı tespit edilen öğretmen S.G gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade verme işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen eski öğretmen çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.