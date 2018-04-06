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ByLock kullandıkları tespit edilen 8 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Bursa’da Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanmasına (PDY) ilişkin soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek gözaltına alınan 4’ü kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iki gün önce operasyon düzenledi.

Bursa’da Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanmasına (PDY) ilişkin soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek gözaltına alınan 4’ü kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iki gün önce operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde ikametlerine yapılan operasyonda örgütün şifreli haberleşme sistemi olan ’ByLock’ kullandıkları ve 17-25 Aralık sürecinden sonra BankAsya’ya para yatırdıkları belirlenen M.M., Z.M., M.A.K., S.K., S.M., Z.K., B.O. ve M.M. gözaltına alındı.
8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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