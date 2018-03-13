'ByLock' kullanıcısı vergi denetmeni kadının hattı muhtar adına çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınıp Adana'ya getirilen vergi denetmeni Rümeyya D.'nin (26) 'ByLock' yüklü hattının, mahalle muhtarı adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Aydın ve Samsun'da 2 Mart'ta eş zamanlı yapılan operasyonda 21 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında vergi denetmeni olan Rümeyya D. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Konya'da görev yaptığı yerde yakalanan ve sorgusunda, parasızlıktan dolayı bu yapıya girdiğini söyleyen Rümeyya D., "Kazancım bana yetmiyordu, örgüte bu yüzden girdim. 15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum devletimin ve milletimin yayında yer alıyorum" dedi. Ayrıca şüphelinin kullandığı 'ByLock' yüklü hattın ise Ceyhan ilçesinde görevli bir mahalle muhtarı adına kayıtlı olduğuda yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Rümeyya D.'nin eşi Uğur D.'nin de eski vergi müfettişi olup 'ByLock' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için terör örgütüyle ilgili ifadeler veren Rümeyya D. ağlayarak çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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