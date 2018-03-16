ByLock kullanmaktan tutuklandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında ByLcok kullandığı tespit edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Salı günü gözaltına alınan Erdal K.’nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock’u kullandığı tespit edilen Erdal K., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Erdal K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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